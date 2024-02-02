報導：哈瑪斯不太可能拒絕停火 但會要求以色列撤軍

鉅亨網新聞中心 2024-02-02 21:00

據《路透》報導，了解談判的巴勒斯坦官員周四 (1 日) 表示，哈瑪斯不太可能拒絕本周從調解人那裡收到的加薩停火提議，但如果沒有保證以色列承諾結束戰爭，哈瑪斯不會簽署該提議。

卡達和埃及調解員本周向哈瑪斯提出了第一個延長加薩停戰的具體提議，該提議是上周在巴黎會談時與以色列和美國達成的協議。 哈瑪斯表示正在研究該文本，並準備做出回應。

以色列維持對加薩地區哈瑪斯的巨大軍事壓力，國際外交調節則在巴黎進行，討論加薩停火六周的協議草案。哈瑪斯消息人士說，哈瑪斯領袖 Ismail Haniyeh 預計 2 月 1 日或 2 日到埃及首都開羅，為擬議的停火協議進行談判。

巴勒斯坦官員表示，巴黎文本設想第一階段持續 40 天，在此期間，戰鬥將停止，哈瑪斯將釋放被其扣押的 100 多名人質中的其餘平民。下一階段涉及釋放以色列士兵和歸還死去人質的屍體。

巴勒斯坦官員說：「我預計哈瑪斯不會拒絕這份文件，但也可能不會達成決定性協議。」

官員表示，他希望哈瑪斯做出積極回應，並重申他們的要求：要簽署協議，必須確保以色列承諾結束加薩戰爭並完全撤出。