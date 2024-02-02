美股重點新聞摘要2024年02月02日
鉅亨網新聞中心 2024-02-02 08:03
今日操盤前瞻
美股財報 (2/1 盤後)：蘋果 (AAPL)、Meta(META)、亞馬遜 (AMZN)
美國 1 月非農、失業率、薪資成長
蘋果 Q1 營收睽違一年重返成長、中國市場續疲 盤後跌逾 2%
蘋果 (AAPL-US) 周四 (1 日) 盤後公布 2024 會計年度第 1 季財報優於預期，且營收睽違一年重返成長，但最重要之一的中國市場銷售疲軟，表現遠不及預期。消息公布後，蘋果盤後股價下跌。閱讀全文...
Meta 獲利翻逾 2 倍 史上首次發放股息 盤後股價飆超 14%
由於廣告業務增速勝過對手 Google，社群網站龍頭 Meta(META-US) 週四 (1 日) 宣布去年第四季獲利翻逾 2 倍，加上本季營收成長預測超出華爾街預期，史上首次發放股息，以及額外 500 億美元的庫藏股計畫，市場反應歡聲雷動，推動 Meta 盤後股價飆升超 14%。閱讀全文...
亞馬遜 Q4 業績超乎預期 Q1 財測強勁 激勵盤後漲 8%
亞馬遜 (AMZN-US) 周四 (1 日) 公布第四季業績超出分析師預期，且第一季財測強勁，激勵盤後股價一度漲逾 8%。閱讀全文...
路透：Meta 將在今年部署自研晶片 節省成本並支撐 AI 發展
路透周四 (2/1) 根據一份臉書母公司 Meta Platforms 文件報導，該公司今年計劃在自家資料中心部署一款新版客製化晶片，用來支撐其人工智慧 (AI) 發展。有分析師指出，Meta 部署自家晶片每年省下數億美元在 AI 方面的支出。閱讀全文...
美 1 月 ISM 製造業指數升至 15 個月新高 通膨捲土重來
美國 ISM 周四 (2/1) 公布數據顯示，受自 2022 年 5 月以來最強訂單成長推動，今年 1 月製造業指數升至 15 個月新高，雖然仍低於 50 榮枯線下，但表明製造業已經開始站穩腳步，不過供應延遲導致工廠成本上升的跡象，給樂觀消息蒙上陰影。閱讀全文...
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