美股重點新聞摘要2024年02月02日

今日操盤前瞻

蘋果 Q1 營收睽違一年重返成長、中國市場續疲 盤後跌逾 2%

Meta 獲利翻逾 2 倍 史上首次發放股息 盤後股價飆超 14%

亞馬遜 Q4 業績超乎預期 Q1 財測強勁 激勵盤後漲 8%

路透：Meta 將在今年部署自研晶片 節省成本並支撐 AI 發展

路透周四 (2/1) 根據一份臉書母公司 Meta Platforms 文件報導，該公司今年計劃在自家資料中心部署一款新版客製化晶片，用來支撐其人工智慧 (AI) 發展。有分析師指出，Meta 部署自家晶片每年省下數億美元在 AI 方面的支出。 閱讀全文...

美 1 月 ISM 製造業指數升至 15 個月新高 通膨捲土重來

美國 ISM 周四 (2/1) 公布數據顯示，受自 2022 年 5 月以來最強訂單成長推動，今年 1 月製造業指數升至 15 個月新高，雖然仍低於 50 榮枯線下，但表明製造業已經開始站穩腳步，不過供應延遲導致工廠成本上升的跡象，給樂觀消息蒙上陰影。閱讀全文...