訂閱成長前景悲觀 瑞銀喊賣派樂騰：股價恐持續走跌

美國健身器材公司派樂騰 (Peloton) 周一 (25 日) 股價下跌，瑞銀分析師對其成長前景持悲觀態度，認為該公司股價恐持續走低。

瑞銀分析師 Arpine Kocharyan 將派樂騰股票目標價自 8 美元下調至 4 美元，並維持「賣出」評級。派樂騰 (PTON-US) 周一下跌 1.12%，收每股 4.41 美元，新目標價意味該股有 10% 下跌空間。

她也下修派樂騰 2024 年營收總額估計，自 29.8 億美元下調至 28.6 億美元，但其新估值仍高於華爾街預期共識的 27.9 億美元 (FactSet 查訪共識)。

Kocharyan 也下調該公司直至 2026 財年的 EBITDA 估值 (稅息折舊及攤銷前利潤)。

Kocharyan 在報告中指出，她持續看跌該股的理由基於該公司「訂閱增長的不確定性增加」。

她指出，5 月和 6 月派樂騰官網總互動訪問量呈積極趨勢，但近期數據顯示，該趨勢 7 月轉為負值，8 月進一步疲軟。(總互動訪問量：總訪問量減去造訪網站後隨即點擊離開的人次)

派樂騰沒有立即回應置評請求。

派樂騰上個月 23 日公布第四財季業績，其訂閱人數較上一季減少 2.9 萬人。此前該公司 5 月曾預警，隨著戶外天氣回暖，訂閱人數預期出現季節性減少。

然而，執行長 Barry McCarthy 第四季股東信中提道，「隨著消費者支出轉向旅行和體驗，5 月和 6 月前三周經濟放緩的程度超出了我們的預期。」

Kocharyan 補充道，「我們尚未看到派樂騰聯網健身訂閱人數達到牛市成長的預期。」