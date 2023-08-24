派樂騰盤後暴跌逾20%、創歷史新低 因本季財測疲弱且召修成本沉重

居家健身串流業者 Peloton(PTON-US) 周三 (23 日) 盤後股價暴跌逾 20%，創六個多月來最大跌幅，主因是該公司本季財測乏力，並警告產品召修成本比意料中昂貴。

FY2024 Q1 財測關鍵數字 vs Refinitiv 分析師預期

營收：5.8-6.0 億美元 vs 6.559 億美元

調整後 EBITDA：虧損 1000-2000 萬美元 vs 獲利 568 萬美元

Peloton 表示，召修成本遠超過 5 月時的初步預測，原因是該公司目前接獲約 75 萬筆更換飛輪健身車座墊桿的要求，件數高於原先所料。目前已經完成超過 34 萬筆召修申請，預定 9 月底前完成其餘申請。

召修衍生的額外成本和未來相關費用預估為 4000 萬美元，而且受召修影響的 220 萬名用戶中，有 1.5 萬至 2 萬名用戶上季暫停訂閱，以等待座墊桿更新。

這導致 Peloton 上季訂閱人數較前季下滑 2.9 萬人，讓該公司在傳統淡季遭到另一個打擊。

Peloton 盤後重挫 23% 至每股 5.41 美元，道瓊市場數據顯示，這已創下該公司的歷史新低價。這也是該公司自 2022 年 1 月 20 日暴跌 23.9% 以來的最大單日跌幅。

Peloton 第 4 季現金流為正，但預料接下來兩季 (新一會計年度第 1 季和第 2 季) 的現金流會再度轉負，主要是一位硬體銷售進入季節性淡季，加上庫存付款時機到來、即將為年底購物季行銷、以及負擔沉重的召修成本。不過到了下半年 (第 3 季和第 4 季) 可望再度轉正。

FY2023 Q4(6/30 止) 財報關鍵數字 vs Refinitiv 分析師預期

營收：6.421 億美元 (年減 5%) vs 6.399 億美元

每股虧損：68 美分 vs 38 美分

調整後 EBITDA：3470 萬美元 vs 1950 萬美元

Peloton 曾是疫情期間的寵兒，但隨著人們返回健身房和辦公室，需求跟著急挫。Peloton 目前正忙於應付龐大庫存和數起召修，這回的座墊桿召修是該公司近年第四度召回。

在 2022 年 2 月上任 Peloton 執行長的 Barry McCarthy，曾是 Spotify(SPOT-US) 和 Netflix(NFLX-US) 的主管，他就職後推動整頓，包括削減人力、重組管理階層、削減業務，並試圖讓 Peloton 朝服務轉型，把重心從原本販售的昂貴器材的公司，轉向手機應用程式。

Peloton 最近也積極和企業與學校合作，以尋找新客源。但該公司扭轉頹勢的進展很緩慢，目前其股價仍比疫情期間的高峰低了超過 90%。

執行長 McCarthy 說，座墊桿召修和昂貴的訴訟支出，都是無助於業務、意料之外的發展，雖然不知道未來還會有多少類似意外發生，但相信這些事件就快走到終點。