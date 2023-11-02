〈財報〉派樂騰上季虧損大於預期 也不看好假期季銷售

派樂騰 (Peloton)(PTON-US) 上季虧損超出預期且對假期預期持平，股價在周四 (2 日) 盤前交易暴跌約 8%。

這家聯網健身公司第 1 財季的表現與華爾街的預期相比如下：

●每股虧損 44 美分，大於預期的虧損 34 美分

●營收 5.955 億美元，高於預期的 5.91 億美元

該公司截至 9 月 30 日當季淨虧損為 1.593 億美元，合每股 44 美分；而去年同期為虧損 4.085 億美元，合每股 1.20 美元。

銷售額從去年同期的 6.165 億美元降至 5.955 億美元。

派樂騰預計假日季營收將在 7.15 至 7.5 億美元之間，比去年同期中位數下降 8%。根據 LSEG，這低於分析師對該公司第 2 財季 7.632 億美元的預期。

派樂騰一直在努力推出一系列新策略，以尋求奪回疫情時代的鼎盛時期。

該公司 9 月下旬宣布與前競爭對手 Lululemon 建立為期 5 年的合作夥伴關係，將派樂騰珍貴的健身內容引入這家服裝零售商的健身應用程式中。這項合作代表派樂騰首度願意與另一家公司分享其內容，因為它希望吸引 Lululemon 的 1300 萬會員並說服他們訂閱其內容。

在宣布與 Lululemon 合作的前一天，派樂騰透露將與其產品長兼聯合創始人 Tom Cortese 分道揚鑣；Tom Cortese 與被罷免的創始人 John Foley 一起幫助創辦了這家公司。隨著 Cortese 離職，Peloton 早期高階主管中只剩下兩位高階主管：內容長 Jennifer Cotter 和新興業務長 Dion Camp Sanders。

幾周後，該公司宣布與 NBA 和 WNBA 建立多年合作夥伴關係，並同意指定派樂騰為體育聯盟的官方健身合作夥伴。根據合作協議，NBA league pass 將可在派樂騰設備上串流播放。該公司還計劃開發 NBA 和 WNBA 主題的健身課程。

在硬體方面，派樂騰現在在加拿大銷售 Row 機器，在奧地利銷售 Bike 和 Bike+。奧地利是其美國以外的第五個市場，因為該公司希望提高其聯網健身產品的銷量，而該產品的銷量一直在下降。

所有這些策略都是執行長 Barry McCarthy 目標的一部分，意在讓公司恢復成長並增加會員數量，從而最終找到獲利之路。上季派樂騰的客戶流失率高於預期，該公司懷疑這與召回自行車座桿以及季節性因素有關。