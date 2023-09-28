與Lululemon簽訂5年結盟 派樂騰盤後股價大漲逾15%

美國健身器材公司派樂騰與瑜珈和高價運動服飾大廠 Lululemon 周三 (27 日) 宣布建立為期 5 年的合作關係，派樂騰的內容將導入 Lululemon 的運動 app 內。

Lululemon 將成為派樂騰的主要運動服裝合作夥伴，而派樂騰部分教練則成為 Lululemon 的宣傳大使。

兩家公司均未披露合作協議內容，包括營收是否或如何分潤等細節。

派樂騰 (Peloton) (PTON-US) 盤後股價應聲大漲 15% 以上，而 Lululemon (LULU-US) 盤後股價大致持平。派樂騰市值約 17 億美元，今年迄今股價跌逾 41%；Lululemon 市值約為 480 億美元，今年迄今股價漲逾 18%。

Lululemon 同時宣布停售 Mirror 健身鏡的計畫，該設備可提供用戶收看串流的健身課程。

今年初 Lululemon 曾表示，因 Mirror 健身鏡銷售低於預期，考慮出售該產品，也因此被迫認列與該設備相關的 4.43 億美元減損費用。

派樂騰表示，用戶可以透過 Mirror 健身鏡收看派樂騰的內容，但他們不清楚該設備最終命運，以及該部門是否會出售。

與此同時，派樂騰連網健身產品的銷售量也自疫情高峰期穩步下降，因此該公司已鎖定內容為其主要價值主張。

與 Lululemon 的合作將是派樂騰將其核心價值與其他公司分享的重要里程碑，先前派樂騰僅嘗試與達美航空的小範圍合作 (為乘客提供冥想和運動課程)。

Lululemon 的 app 擁有約 1300 萬名會員，幾乎是派樂騰全球會員總數 (近 700 萬) 的兩倍，但根據合作協議，派樂騰無法接觸到使用其內容的 Lululemon 會員。

這項消息是在派樂騰宣布聯合創始人兼產品長 Tom Cortese 離職後一日發布的。

此前派樂騰內容長 Jennifer Cotter 受訪，針對公司品牌重塑策略，以及是否計劃與其他企業合作提供其內容，她表示：「什麼都有可能，但也不是什麼合作關係都是真正需要的。」

Cortese 則明確表示，至少短期內不會建立合作關係。合作消息傳出後，未能立即聯繫 Cortese 置評。