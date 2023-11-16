惠譽：美區域銀行壓力未歇 2024年仍有挑戰

信評機構惠譽 (Fitch) 周三 (15 日) 表示，美國區域銀行 2024 年將持續面臨挑戰，規模較小或是著重在商業貸款的銀行，恐面臨過於龐大的壓力。

今年 3 月，美國地區銀行業因矽谷銀行 (SVB) 突然倒閉而陷入動盪，在 SVB 爆出麻煩的幾天之內，大量存戶恐慌性撤離令矽谷銀行加速崩潰。

惠譽指出：「缺乏規模的地區性銀行將承受過度的壓力，必須降低成本基礎，優化貸款結構，這也會壓縮到它們的評等空間，使規模較大的銀行處於相對有利的位置，繼續提高市占率。」

為了打擊通膨，自 2022 年 3 月以來，聯準會 (Fed) 已將政策利率調升 525 個基點，至目前的 5.25%-5.50% 區間。惠譽認為，延遲貨幣寬鬆政策可能導致銀行間的存款競爭持續，放款成長也持續疲軟。

惠譽並稱，業務專注在商業貸款的大型區域銀行，面臨的貸款需求最為疲軟，在某些情況下，貸款需求的年降幅甚至達到兩位數。

從第三季財報來看，部分區域銀行的淨利息收入 (NII) 存在壓力，股價也因此受影響。淨利息收入指的是銀行放款利息收入和存款利息支出之間的差額。

Fed 數據顯示，美國商業和工業放款在 3 月 15 日達到高峰，並在 SVB 倒閉之後，連續兩季下滑，截至 9 月底放貸總額估為 2.75 兆美元。

另一信評機構穆迪 (Moody’s) 上周也稱，銀行業尚未走出困境，若未能充分預測利率變動，將面臨再通膨風險。