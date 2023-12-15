2023年美國區域銀行危機仍會是業者日後夢魘

今年困擾美國地區銀行的混亂情況可能會更加嚴重。在未來一段時間內，它仍有可能衝擊這些貸款機構。

當美國監管機構在 3 月至 5 月間查封矽谷銀行、Signature 銀行和 First Republic 時，人們擔心恐慌會蔓延到美國整體銀行系統並導致其他中型機構倒閉。

但到目前為止還沒有發生這種情況。2023 年只有兩家銀行倒閉，它們都是堪薩斯州和愛荷華州的小型農村貸款機構，而其他一直受到投資者密切關注的機構的存款外流和股價波動則趨於穩定。

專家開始認為這場動盪並不是一場「危機」，充其量只是一場「小型危機」。隨著本周投資人對聯準會 2024 年三次降息的預測歡呼雀躍，追蹤地區銀行業績的兩個指數重回矽谷銀行倒閉前的水平。

但 2023 年對銀行業來說仍然是個不安的年分。它不僅產生了以資產衡量最大的全年銀行損失準備金 5500 億美元，而且重塑了該行業很可能在未來幾年如此。

對 2023 年措手不及的地區銀行來說，一個持久的教訓，可能就是對美國銀行業的假設可能很快就會被顛覆。

在動盪之前，存款被認為是超級黏性的資金來源，因為大多數客戶歷來轉移資金的速度很慢。美國國債也被認為是銀行投資這些資金的超級安全地點。

一旦聯準會開始自 1980 年代以來最激進的升息，這些假設就被顛覆了。

存款戶開始在其他地方尋找更高的殖利率，存款開始緩慢流失，最終演變成洪水。銀行在存款充足時購買的債券也開始貶值，造成數千億美元的未實現損失，隱藏在資產負債表上。

這一切在 3 月初達到頂點，當時矽谷銀行賣出一些已經貶值的債券，承受了損失，並試圖籌集新的資本。這個消息嚇壞了存款戶，透過線上帳戶和手機在一天內提取了令人瞠目結舌的 420 億美元。

客戶開始在其他銀行做同樣的事情，挑戰存款永遠是一種穩定、有黏性的融資形式的假設。3 月之前美國銀行體系已經流失了 6000 億美元存款，接下來一個月內又有 3900 億美元存款離開美國銀行業。

監管機構透過保證理賠矽谷銀行和 Signature 銀行的未保險存款，同時尋找願意接受第一共和國的存款和資產的買，穩定了局勢。

但這並沒有讓許多區域銀行業務模式產生根本轉變。它們開始支付更多利息以留住存款，這樣就可以保持資金完好，這也削減了它們的利潤。這些中型銀行嚴重依賴貸款和存款之間的利差，而摩根大通 (JPM-US) 和美國銀行 (BAC-US) 等較大的全國性銀行可以依靠其他收入來源。

耶魯大學金融穩定計畫研究副主任凱利 (Steven Kelly) 表示：「2023 年的情況是另一種表現，是對大型銀行商業模式的又一次認可。事實上，這對於擁有利基商業模式的地區性銀行來說是一種毀滅性的打擊。」

因此，一些業者已開始分拆資產和某些業務。其他則預計將相互合併，以便更好地與更大的競爭對手競爭。

預計 2024 年區域銀行的獲利率將繼續下降，因為即使聯準會開始降息，利率仍將維持在高點。

地區銀行 Zions (ZION-US) 執行長西蒙斯 (Harris Simmons) 上周表示，在聯準會宣布完成升息後，「我認為存款成本將繼續上漲 2 到 3 季」。

一些中型銀行也面臨監管機構提出更高資本要求的前景，這也將抑制利潤。

如果美國經濟進入衰退，那麼借款人遇到更多麻煩並且無法償還貸款，就會給這些銀行帶來其他問題。

Wedbush 銀行分析師起亞維里尼 (David Chiaverini) 表示：「我們尚未度過這個周期的經濟放緩部分。」他預計 2024 年將出現溫和衰退。

一個具體的擔憂是，商業房地產可能開始給地區銀行帶來重大損失，這些銀行是美國各地辦公室的主要融資者，這些辦公室在疫情期間空置，且尚未恢復大流行前的入住率。

阿波羅首席經濟學家史洛克 (Torsten Slok) 在最近的報告中表示：「地區銀行需要一些時間來修復資產負債表。」