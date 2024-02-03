龍有錢啦！春節七天假上班族預算花費 3.1萬元 9成樂發紅包

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-03 12:28

年關將近，yes123 求職網進行「龍年過年計畫與新春消費商機調查」，結果顯示，勞工朋友們所創造的「龍年春節連假消費」商機，估計將上看 2,887 億元。以過年七天的日平均花費預算來看，兔年日均 3,359 元，龍年則提高到約 4,442 元，高達九成 (90.1%) 的上班族樂發紅包。

自 2 月 8 日起到 2 月 14 日，長達七天的春節假期即將展開，對上班族而言，這段期間的生活規劃是什麼？花費狀況又預估有多少？ yes123 求職網調查顯示。上班族預估這七天下來的總花費預算，每人平均達 31,093 元，雖然低於去年的 33,592 元，不過兔年過年是十天連假，比龍年要多了三天，以日平均的消費預算來看，去年日均 3,359 元，今年則提高到約 4,442 元，相對消費意願是提高的。

若以「全體受僱就業者」928.6 萬人推算，勞工朋友們所創造的「龍年春節連假消費」商機，估計將上看 2,887 億元，對於經濟效益的挹注，有非常大的幫助。

比較大筆的年節支出，即是「發紅包」。調查發現，高達九成 (90.1%) 的上班族指出，有計畫過年發紅包，比例高於兔年的 88.1%；同時「壓歲錢」的總預算，平均落在 11,292 元，也略多於去年的 11,015 元。

同時再與兔年相比，其中又有 49.7% 表示，預算呈現「一樣」的狀況；仍有 26.8% 表示，比起去年是「變多」；但是也有 23.5% 的人表示，預算比起去年是「變少」。

針對包紅包的預算會減少的原因，在可複選情況下，主要原因依序有：「生活開銷變大，排擠到預算」(83.5%)、「公司沒加薪」(72.4%)、「擔心年終獎金、分紅減少」(44.4%)；其他原因還有：「擔心被公司裁員」(22.9%)、「擔心被公司減薪、放無薪假」(13.6%)。

即使大部分上班族，都有發紅包和送禮計畫，但從 調查發現，仍然有七成 (70.3%) 的人透露，其實在過龍年農曆年前，自已會有「手頭吃緊的情況，比例略高於去年的 68.8%。

年節期間的支出較平日增加，「年終獎金」最遲在二月七號前入帳。在過龍年農曆年前，上班族預估將領到的年終獎金，平均有 3.4 萬元。不過雇主若想打動勞工的心，同時「完全不考慮」跳槽、離職，勞方希望平均年終獎金，「至少」要達到 8.6 萬元起跳的等級。

針對上述調查結果，yes123 求職網發言人楊宗斌指出，雖然近期景氣逐漸復甦，不過連三年受制於通膨壓力，上班族發紅包、送禮的預算與比例，仍出現有增有減狀況；加上如果長期沒調薪，或者處於低薪狀態，以及年終獎金可能落空等「利空」因素，手頭吃緊的窘境，預估在年關前，將出現最嚴重的財務缺口。