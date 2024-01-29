要抱股過年嗎？歷史經驗：台股開紅盤日上漲機率近7成
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-01-29 19:11
金兔年封關倒數，在台積電 (2330-TW) 領軍下，台股已突破萬八關卡，中租基金平台總經理蘇皓毅表示，依照歷史經驗，農曆年前進場布局，開紅盤日後收獲普遍都不錯，統計過去十年，開紅盤日台股上漲機率近 7 成，平均漲幅有 0.49%，股民期待熱度能延續至龍年開紅盤。
蘇皓毅指出，倘若排除 2020 年新冠疫情大流行，造成全球股市重挫的特殊事件，並將持有時間拉長至開紅盤後 20 個交易日，台股上漲機率為百分之百，平均累積漲幅更達 3.43%，似乎驗證了「抱股過年」的說法。
今年台股封關日為 2 月 5 日，中租基金平台表示，「年前」最後下單時間為 2 月 7 日上午 11 點截止，投資人可把握農曆年前買進台股基金，參與春節後本土資金陸續回補的紅包行情。
蘇皓毅指出，隨著 AI 熱潮升溫，七大科技巨擎將繼續領跑美股，台灣具備完整的 AI 產業供應鏈上、中、下游體系，布局台股的同時也能參與當前最夯 AI 人工智慧投資主題，加上台灣科技業大廠庫存去化進入尾聲，國發會的景氣燈號已脫離連續藍燈，並轉為黃藍燈，預期 2024 年台股將偏向多方格局，惟台股步入高檔後震盪可能加劇，投資人宜分批布局台股基金。
蘇皓毅也建議，回顧去年台股基金就繳出了不遜於 ETF 的成績單，在震盪多變的市場行情，主動式基金能為投資人找尋跳脫指數、具超額報酬的投資標的，在震盪向上的行情中，更能趁勝追擊！另外，中租基金平台觀察到，自去年下半年起，平台母子基金申購前 10 名的基金排行榜中，境內投信基金佔比逐漸提升，甚至超過一半，反映出有越來越多平台會員運用「中租母子鎖利 GO」的自動循環複利功能，輕鬆搭上台股多頭行情。
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