放心抱股過年 葉獻文：資金潮回流 台股Q1挑戰歷史高點

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-01-30 17:50

展望 2024 年，施羅德台灣樂活中小基金經理人葉獻文樂觀預估，在資金回流推升下，台股大盤今年第一季即會挑戰台股的歷史高點，可望寫下新高紀錄，2 萬點並不難，投資人可放心抱股過年。

他認為， Fed 若能在 3 月降息對台股是最好時點，光電、電子零組件及周邊產業個股今年最暢旺，科技業獲利今年會有 2 成到 3 成增長，很有機會持續旺到 2025 年。

施羅德團隊表示，回顧 2023 年，電子業的 YoY 第二季觸底，傳統產業觸底在第三季，都已出現轉折點。長期來看，去年指數拉回其實對今年的台股動能有益，外資大量賣超，直到今年台積電法說會後，外資出現轉向回補。展望今年資金動能將持續決定台股今年表現，而在 Fed 可能降息、外資持續回補下，資金潮湧現將推升台股站上高點。

葉獻文指出，台股電子產業可望有至少 20% 到 30% 的業績成長率，但他認為真正的 AI 換機潮應該在 2025 年才會出現，今年是緩步復甦，明年才是爆發性成長，就產業來看，獲利成長率可望高於平均的包括電子零組件與電腦周邊，光電產業也將由虧轉盈；傳統產業獲利成長率高於平均的有生技產業、文創、電機機械與原物料中的塑膠與鋼鐵。