〈財報〉波音上季虧損減少 但737 Max 9危機持續影響未來展望

鉅亨網編譯張祖仁 2024-01-31 20:48

波音公司 (BA-US) 去年底虧損縮小，但該製造商的 737 Max 9 危機引發了對其財測目標的質疑。

去年飛機需求和交機量增加，協助波音商用飛機部門取得績效。但 1 月 5 日一架幾乎全新的 737 Max 9 機身面板在飛行途中發生爆炸；為此，該公司並未提供 2024 年的展望。

波音公司去年最後一季業績與 LSEG 調查的分析師預期比較如下：

調整後每股虧損 47 美分，小於預期虧損 78 美分

營收 220.2 億美元，高於預期的 211 億美元

波音公司執行長卡爾霍恩 (Dave Calhoun) 4 年前在兩起致命的 Max 墜機事件後接掌這家飛機巨頭。今年初事故發生後，他再次面臨著清理公司在航空公司客戶、監管機構和公眾中聲譽的壓力。

卡爾霍恩在給員工的公開信中表示：「雖然我們經常利用每年的這個時候來分享或更新我們的財務和營運目標，但現在不是這樣做的時候。」「我們將專注於每一架飛機，同時盡一切可能支持我們的客戶，遵循監管機構的領導，並確保我們所做的一切達到最高的安全和品質標準。最終，這才會推動我們的業績。」

聯邦調查人員正在檢查去年底這架 Max 9 飛​​機移交給阿拉斯加航空 (ALK-US) 前，門栓是否安裝不當。

這起事故是一系列明顯的生產缺陷中最嚴重的一次；這些缺陷減緩了新機的交機速度，並在此過程中激怒了一些最大的航空公司客戶。而主要競爭對手空中巴士在新機交運方面持續超越波音。

美國聯邦航空管理局 (FAA) 上周批准 Max 9 再次飛行，但表示將停止波音公司的增產計畫。該製造商的目標是在 2025 年或 2026 年將目前每月生產 38 架飛機的目標提高到每月約 50 架。

波音 737 Max 是該公司最暢銷的飛機。延後增產可能會阻礙波音公司的財務目標，並影響正在準備提高產量的供應商，以及依靠新機來滿足後疫情時代旅遊需求的客戶。

在事件發生後幾周，卡爾霍恩拜訪了公司和供應商的生產線以及國會山莊議員，誓言保持透明度並解決製造中的任何缺陷。該公司上周展開重點式停工，與工人討論製造問題以及波音流程的其他潛在改進。