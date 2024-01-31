第四次減半進入倒數80天 比特幣可能大漲4倍

鉅亨網新聞中心 2024-01-31 18:38

隨著比特幣現貨 ETF 的順利推出，比特幣的另一個潛在的催化劑是即將到來的第四次減半。

根據 Bitcoin Block Half 最新數據，目前距離比特幣減半僅剩約 80 天，預計將在今年 4 月 22 日發生。屆時，每個區塊的比特幣獎勵將從目前的 6.25 枚降至 3.125 枚。

針對減半後的比特幣價格，天橋資本 (Skybridge Capital) 創辦人史卡拉穆齊 (Anthony Scaramucci) 根據歷史數據提出價格預測模型。他指出，在保守估計下，假設 4 月減半時比特幣價格為 35000 美元，18 個月後的峰值可能達到 17 萬美元；如果減半時價格為 5 萬美元，可能達到 20 萬美元，以此類推。

他也預測，長期來看，比特幣市值將達到黃金的一半，這意味著比特幣價格將飆升至 40 萬美元，市值將大漲 10 倍。

事實上，比特幣減半能夠成為牛市動力的背景主要來自於稀缺性提高，市場認為這有助於幣價的推升。但統計顯示，過往減半後通常不會立刻引發比特幣上漲行情 ，需數月到一年半時間發酵。

Coinbase 分析師杜翁 (David Duong) 先前曾撰寫報告，總結比特幣過去三次減半的背景，指出比特幣減半事件恰好都與一些重要的歷史貨幣和財政政策同時發生：2012 年，聯準會開始為第三輪量化寬鬆 (QE3) 購買抵押貸款支持證券和長期國債；2016 年下半年，英國脫歐引發了歐盟和英國的財政擔憂，導致比特幣購買量增加；2020 年，各國中央銀行和政府以前所未有的財政紓困應對新冠疫情，推高了全球流動性。

同時，金融服務公司 Cantor Fitzgerald 在近期研究報告中表示，如果比特幣價格在減半後未能大幅上漲，包括 Marathon Digital (MARA-US)、Riot Platforms (RIOT-US) 和 Core Scientific 等在內的眾多比特幣礦企， 其挖礦所得的比特幣將難以彌補生產與營運總成本，將難以再從挖礦活動中獲利，這些礦企未來可能被迫賣出比特幣來籌措營運資金，對比特幣帶來賣壓。