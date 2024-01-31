鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過15.12億美元，SuperFarm(SUPER)24小時漲幅達14.3%

鉅亨網新聞中心 2024-01-31 17:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達15.12億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達8.99億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達8.46億美元。

24小時漲幅：SuperFarm(SUPER)24小時漲幅14.3%；ARPA(ARPA)24小時漲幅11.2%；API3(API3)24小時漲幅7.29%。

24小時跌幅：Maverick Protocol(MAV)24小時跌幅15.1%；CTXC(CTXC)24小時跌幅12.8%；Sleepless AI(AI)24小時跌幅10.7%。

近一週漲幅：LOKA(LOKA)近一週漲幅5.12%；UMA(UMA)近一週漲幅4.94%；Threshold(T)近一週漲幅4.03%。