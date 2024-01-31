鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過16.05億美元，Auction(AUCTION)24小時漲幅達14.7%

鉅亨網新聞中心 2024-01-31 10:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達16.05億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達8.94億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達8.83億美元。

24小時漲幅：Auction(AUCTION)24小時漲幅14.7%；SuperFarm(SUPER)24小時漲幅13.2%；CFX(CFX)24小時漲幅8.62%。

24小時跌幅：Maverick Protocol(MAV)24小時跌幅13.3%；TKO(TKO)24小時跌幅9.73%；NeoGas(GAS)24小時跌幅6.95%。

近一週漲幅：LOKA(LOKA)近一週漲幅5.12%；UMA(UMA)近一週漲幅4.94%；Threshold(T)近一週漲幅4.03%。