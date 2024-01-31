鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過16.05億美元，Auction(AUCTION)24小時漲幅達14.7%
鉅亨網新聞中心 2024-01-31 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格42,746.08美元，24小時漲跌幅-1.90%；以太幣(ETH)現報價格2,331.53美元，24小時漲跌幅+0.47%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達16.05億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達8.94億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達8.83億美元。
24小時漲幅：Auction(AUCTION)24小時漲幅14.7%；SuperFarm(SUPER)24小時漲幅13.2%；CFX(CFX)24小時漲幅8.62%。
24小時跌幅：Maverick Protocol(MAV)24小時跌幅13.3%；TKO(TKO)24小時跌幅9.73%；NeoGas(GAS)24小時跌幅6.95%。
近一週漲幅：LOKA(LOKA)近一週漲幅5.12%；UMA(UMA)近一週漲幅4.94%；Threshold(T)近一週漲幅4.03%。
近一週跌幅：API3(API3)近一週跌幅43.6%；STORJ(STORJ)近一週跌幅27%；Prometeus(PROM)近一週跌幅26%。
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