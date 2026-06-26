鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過24.84億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格60,136.66美元，24小時漲跌幅-2.61%；以太幣(ETH)現報價格1,562.4美元，24小時漲跌幅-5.54%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達24.84億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達21.98億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達8.35億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；ATA(ATA)24小時漲幅53.8%。
24小時跌幅：UTK(UTK)24小時跌幅16.2%；ApeCoin(APE)24小時跌幅12.7%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%。
近一週漲幅：Stargate Finance(STG)近一週漲幅24.9%；Osmosis(OSMO)近一週漲幅17.6%；Ethereum Name Service(ENS)近一週漲幅17.5%。
近一週跌幅：Space ID(ID)近一週跌幅38.5%；DEXE(DEXE)近一週跌幅33.9%；DYDX(DYDX)近一週跌幅24.8%。
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