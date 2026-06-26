鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過24.84億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2026-06-26 17:16

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；ATA(ATA)24小時漲幅53.8%。

24小時跌幅：UTK(UTK)24小時跌幅16.2%；ApeCoin(APE)24小時跌幅12.7%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%。

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近一週漲幅：Stargate Finance(STG)近一週漲幅24.9%；Osmosis(OSMO)近一週漲幅17.6%；Ethereum Name Service(ENS)近一週漲幅17.5%。