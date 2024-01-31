〈陸港盤後〉中國製造業景氣連四個月萎縮 滬指再度跌破2,800點
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-01-31 16:30
中國 A 股市場三大指數周三（31 日）收盤同步走低，滬指再度跌破 2,800 點關口，1 月跌逾 6%，利空是 1 月官方製造業採購經理人指數（PMI）報 49.2，景氣連續第四個月萎縮，顯示中國經濟持續疲軟。
滬指周三跌 1.48% 報 2,788.55 點，深成指大跌 1.95% 報 8,212.84 點，創業板指跌 0.66% 報 1,573.37 點。兩市成交額合計人民幣 7,582 億元，「北向資金」淨買入 37.01 億元。
旅遊酒店類股大幅下挫，房地產、醫藥、半導體、釀酒、石油等族群均走低，金融類股表現堅挺，午後逆勢上揚。
滬指本月累計跌逾 6%，深成指跌逾 13%，創業板指跌逾 16%。
香港恒生指數周三收盤跌 1.39%，報 15,485.07 點，恒生科技指數重摔 3%，報 3,005.8 點。
中國國家統計局周三公布的數據顯示，1 月官方製造業 PMI 為 49.2，略高於去年 12 月的 49，但數據依然低於象徵景氣分水嶺的 50 大關。
1 月非製造業 PMI 為 50.7，高於去年 12 月的 50.4，符合經濟學家預期。
1 月綜合 PMI 為 50.9，較前月上升 0.6 個百分點，持續高於臨界點。國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河說，這代表景氣有所回升，企業的生產經營活動繼續保持擴張。
新加坡 NatWest Markets 新興市場策略師 Galvin Chia 表示，目前還沒看到轉折點的信號。這些驚喜太小了，無法改變人們的悲觀看法。
《彭博》經濟學家舒暢和朱懌認為，儘管中國政府自去年下半年以來推出一系列刺激措施，但國內需求似乎不見起色，這些數據釋出的信號是－－政府需要提出更多支持措施。
《彭博》指出，在中國政府推出一些刺激措施後，今年來國內經濟一直在努力恢復成長動能，這些刺激措施包括中國為銀行提供更多長期現金、收緊股票放空規定，以及擴大建商取得貸款的措施。
經濟學家預料，中國政府將在 3 月全國人大會議上宣布一個相當有企圖心 的全年成長目標。去年經濟達到政府設定的 5% 左右的成長目標，但今年經濟要保持類似成長速度可能有挑戰性。
《彭博》指出，今年的比較基期會比較高，經濟不再受益於疫情後被壓抑需求釋放。經濟成長的主要阻力依然存在，房地產市場低迷沒有結束的跡象，物價持續下跌。此外，中國與主要貿易夥伴在電動車等關鍵出口問題上的貿易緊張局勢正在加劇，提高經濟下行風險。
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