〈陸港盤後〉中國製造業景氣連四個月萎縮 滬指再度跌破2,800點

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-01-31 16:30

中國 A 股市場三大指數周三（31 日）收盤同步走低，滬指再度跌破 2,800 點關口，1 月跌逾 6%，利空是 1 月官方製造業採購經理人指數（PMI）報 49.2，景氣連續第四個月萎縮，顯示中國經濟持續疲軟。

滬指周三跌 1.48% 報 2,788.55 點，深成指大跌 1.95% 報 8,212.84 點，創業板指跌 0.66% 報 1,573.37 點。兩市成交額合計人民幣 7,582 億元，「北向資金」淨買入 37.01 億元。

旅遊酒店類股大幅下挫，房地產、醫藥、半導體、釀酒、石油等族群均走低，金融類股表現堅挺，午後逆勢上揚。

滬指本月累計跌逾 6%，深成指跌逾 13%，創業板指跌逾 16%。

香港恒生指數周三收盤跌 1.39%，報 15,485.07 點，恒生科技指數重摔 3%，報 3,005.8 點。

中國國家統計局周三公布的數據顯示，1 月官方製造業 PMI 為 49.2，略高於去年 12 月的 49，但數據依然低於象徵景氣分水嶺的 50 大關。

1 月非製造業 PMI 為 50.7，高於去年 12 月的 50.4，符合經濟學家預期。

1 月綜合 PMI 為 50.9，較前月上升 0.6 個百分點，持續高於臨界點。國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河說，這代表景氣有所回升，企業的生產經營活動繼續保持擴張。

新加坡 NatWest Markets 新興市場策略師 Galvin Chia 表示，目前還沒看到轉折點的信號。這些驚喜太小了，無法改變人們的悲觀看法。

《彭博》經濟學家舒暢和朱懌認為，儘管中國政府自去年下半年以來推出一系列刺激措施，但國內需求似乎不見起色，這些數據釋出的信號是－－政府需要提出更多支持措施。

《彭博》指出，在中國政府推出一些刺激措施後，今年來國內經濟一直在努力恢復成長動能，這些刺激措施包括中國為銀行提供更多長期現金、收緊股票放空規定，以及擴大建商取得貸款的措施。

經濟學家預料，中國政府將在 3 月全國人大會議上宣布一個相當有企圖心 的全年成長目標。去年經濟達到政府設定的 5% 左右的成長目標，但今年經濟要保持類似成長速度可能有挑戰性。