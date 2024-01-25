〈陸港盤後〉中國央行降準 滬指一舉收復2,900點關口

中國 A 股市場三大指數周四（25 日）收盤同步大漲，滬指一舉收復 2,900 點關口，中國人民銀行（央行）宣布下調存款準備金率 0.5 個百分點（2 碼），投資人信心大振。

滬指周四收盤勁漲 3.03% 報 2,906.11 點，深成指勁揚 2% 報 8,856.22 點，創業板指漲 1.45% 報 1,720.78 點；兩市成交額合計人民幣 8,915 億元，「北向資金」淨買入 62.94 億元。

房地產、石油、煤炭、電力、釀酒、醫藥、金融等類股同步走高。

香港恒生指數周四收盤大漲 1.96%，報 16,211.96 點，恒生科技指數漲 0.9%，報 3,310.69 點。

在中國股市低迷之際，央行總裁潘功勝周三在記者會上表示，將於 2 月 5 日調降存款準備金率 2 碼，向市場釋出長期流動性約人民幣 1 兆元（1,390 億美元）。

中信證券認為，央行降準的幅度上超出市場預期，時點上基本符合預期。降準的背景包括銀行體系缺乏長期負債來源、人民幣貶值壓力緩解、春節前流動性需求較強、維護資本市場良好運行等因素。

中信建投表示，本次降準幅度、時點均超出預期，充分彰顯政策端催動經濟復甦的決心。政策力道超過預期，一方面是為了緩解當前較大的流動性壓力，另一方面也是為後續政策進一步發力提供空間。

《彭博》指出，中國央行總裁很少在記者會上宣布降準，通常是國務院先暗示，接著央行在官網發布消息。

《彭博》進一步表示，中國央行宣布降準的背景，是人們擔憂經濟形勢，並對政府的對策感到失望。市場信心低落，導致中國和香港股市的市值已較 2021 年高峰蒸發逾 6 兆美元。

《彭博》指出，中國股市在經歷震盪後，許多投資人可能仍會懷疑最新貨幣刺激措施的成效。自 2020 年以來，央行降凖並未發揮提振中國股市的效果，央行降準三個月後，滬深 300 指數依然下跌近 4%。

IG Asia 市場策略師 Jun Rong Yeap 說，去年中國央行兩度降準，經濟並未因此大幅好轉，最新降準的效果仍會受到質疑。不過，Yeap 也表示，在投資人極度悲觀的情況下，央行降準能暫時提提振投資人的信心。