〈陸港盤後〉滬指V型反彈 重新站上2,800點關口

中國 A 股市場三大指數周三（24 日）收盤齊揚，滬指 V 型反彈，再度收復 2,800 點關口，投資人仍在等待中國的人民幣 2 兆元（2,780 億美元）救市方案。

滬指周三收盤大漲 1.8% 報 2,820.77 點，深成指漲 1% 報 8,682.19 點，創業板指漲 0.51% 報 1,696.19 點；兩市成交額合計人民幣 7,669 億元，「北向資金」淨賣出 5.39 億元。

券商、房地產、保險類股齊漲，零售、紡織服裝、鋼鐵、石油、煤炭等族群同步走高。

香港恒生指數周三收盤大漲 3.56%，報 15,899.87 點，恒生科技指數飆漲 4.24%，報 3,281.16 點。

據《彭博》周二報導，不願具名人士表示，中國決策官員考慮成立規模約人民幣 2 兆元的股市平準基金，銀彈主要來自中國境外機構，將透過滬港、深港通投入 A 股市場。這筆錢是股市平準基金的一環。

消息人士說，當局還考慮透過中國證券金融公司或中央匯金公司至少向 A 股投入人民幣 3,000 億元的資金。

知情人士透露，政府官員也考慮其他方案。如果這些方案獲高層批准，最快本周政府就會推出部分措施。這些計畫尚未定案，仍可能出現變化。

上述方案凸顯了中國政府遏制股市賣壓的急迫感，這股賣壓導致滬深 300 指數在本周跌至五年低點。

更重要的是，安撫散戶投資人也被視為維持社會穩定的關鍵，許多散戶因房地產長期低迷而受到重創。

中信證券近日指出，開年市場在無差別調整後，目前正處於循環連鎖負反應的臨界點，類「平準」資金已開始持續發力，托底作用明顯。

《財聯社》的數據顯示，周三下午資金交易活躍，滬深 300ETF 再次放量，四檔規模較大的滬深 300ETF 全天成交額累計達到人民幣 166.19 億元，其中華泰柏瑞滬深 300ETF 成交額為 73.74 億元，穩居股票型 ETF 成交額第一，易方達滬深 300ETF 成交額為 41.22 億元，嘉實滬深 300ETF 和華夏滬深 300ETF 成交額分別為 31.96 億元、19.27 億元。

自 1 月 16 日至 23 日短短六個交易日內，這四檔滬深 300ETF 合計資金淨流入達到 888.22 億元。

與此同時，中國證監會黨委書記、主席易會滿周二主持黨委（擴大）會議，表示要把資本市場穩定運行放在更加突出的位置，著力穩市場、穩信心。

易會滿說，要深化投資端改革，增強中長期資金入市力道，促進投融資動態平衡，不斷增強股市內在穩定性，積極培育健康的資本市場文化。