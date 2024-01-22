〈陸港盤後〉中國未調降LPR報價 滬指跌破2,800點

中國 A 股市場三大指數周一（22 日）收盤重挫，滬指跌破 2,800 點，今年來首次貸款市場報價利率（LPR）報價出爐，1 年期、5 年期 LPR 均維持不變。

滬指周一收盤大跌 2.68% 報 2,756.34 點，深成指驟跌 3.5% 報 8,479.55 點，創業板指重摔 2.83% 報 1,666.88 點；兩市成交額合計人民幣 7,940 億元，「北向資金」淨買入 10.47 億元。

旅遊、酒店餐飲、媒體類股同步走低，醫藥、半導體、房地產等族群均下挫；銀行、保險、券商等類股相對抗跌。

香港恒生指數周一收盤大跌 2.27%，報 14,961.18 點，恒生科技指數重挫 3.02%，報 3,035.47 點。

中國人民銀行（央行）周一授權全國銀行間同業拆借中心公布 LPR 報價，5 年期 LPR 為 4.2%，1 年期 LPR 為 3.45%，均按兵不動。

LPR 利率一般由中期借貸便利（MLF）利率與銀行加點形成，由於本月 MLF 利率保持穩定，LPR 維持不變符合預期。

新加坡華僑銀行投資策略部門董事總經理 Vasu Menon 認為，中國股市的股價還沒低到足以吸引投資人重返市場。他預料中國決策官員會提出更多刺激措施，但重點是規模是否足以安撫市場。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂表示，LPR 貸款利率調整需要綜合考慮宏觀經濟復甦節奏、政策利率、實體融資需求、銀行經營等因素，「從貨幣政策看，國內有望進一步透過降準、適度調降 MLF 利率等，暢通政策傳導，引導 LPR 利率適度下降。但相較於去年經濟復甦階段與態勢，預計今年 LPR 利率調整幅度將低於去年。」

儘管 LPR 未降，但這不意味著房貸利率不會下降。貝殼研究院監測數據顯示，1 月百城首套主流房貸利率平均為 3.84%，較上月降低 2BP；二套主流房貸利率平均為 4.41%，與上月相比持平。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉說，LPR 和房貸利率的掛鉤性減弱。李宇嘉表示：「即便不降低 LPR，也不會影響到首套房利率繼續下調的趨勢。同時，當前房市疲弱，很大程度上在於就業、預期（收入預期和房地產前景預期）不樂觀所致，房貸利率繼續下調，帶動的銷售回升力度明顯減弱。」