〈財報〉SoFi Q4首見獲利 貸款業務大增 股價飆漲20%以上

鉅亨網編譯許家華 2024-01-30 14:30

線上個人金融服務公司 SoFi Technologies (SOFI-US) 周一 (29 日) 發布第四季業績，創下首季獲利且貸款業務交易量高，激勵股價飆漲 20% 以上。

SoFi 股價周一大漲 20.21%，收每股 9.16 美元，超越 7 月 31 日上漲 20% 的紀錄。

第一財季財測關鍵數據 vs 華爾街預期

調整後營收淨額：5.5 億至 5.6 億美元 vs. 5.78 億美元

調整後 Ebitda：1.1 億至 1.2 億美元

淨利潤：1000 萬至 2000 萬美元

該公司管理層也制定全年預期，且考慮一系列假設，包括國內生產總值收縮、失業率升至 5% 以上，以及 Fed 4 度降息。

2024 全年財測 vs. 華爾街預測

EPS：7 美分至 8 美分 vs. 5 美分

第四季財報關鍵數據 vs. 華爾街共識預期

每股獲利 (EPS)： 2 美分 vs. 損益兩平

調整後營收淨額：5.9425 億美元 vs.5.72 億美元

存款額：增加 29 億美元，達 186 億美元

客戶人數：增加近 58.5 萬人，超過 750 萬人

SoFi 去年同期每股虧損 5 美分、營收淨額 4.4342 億美元。

SoFi 最初是專注於債務再融資的貸方，但現下有三個部門：貸款 (包含學貸、個人貸款和房貸)、金融服務，以及技術平台。

貸款部門的交易量大幅成長，個人貸款、學生貸款和房屋貸款發放量較去年同期分別飆升 31%、95% 和 193%。不僅如此，執行長 Anthony Noto 還要投資者別過分關注貸款，因為「其他兩項業務和公司策略的好處正開始顯現。」

他表示：「公司整體創下營收紀錄，這是由三個業務部門創紀錄的營收所推動，且非貸款部門 (技術平台和金融服務部門) 帶來的調整後營收淨額在整體營收中的占比達 40%。」

在財報電話會議上，SoFi 將今年稱為「過度年」，預期技術平台和金融服務部門對調整後營收淨額的貢獻年率將上升，貸款部門的營收則相較 2023 年略有萎縮。

「鑑於我們對 2024 年宏觀環境的擔憂，因其與利率、經濟和行業流動性的不確定性有關，我們對貸款部門的營收採取保守和務實的態度，預期大致上就是維持此營收水準。」該公司管理層說。

2024 年後，該公司預計 2023 年至 2026 年營收複合成長年率 20% 至 25%，2026 年 EPS 將自 55 美分增加至 80 美分。

Jefferies 分析師將 SoFi 股票評為「買進」，目標價為 15 美元，且對此預測持樂觀態度。