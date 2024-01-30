泰有魅力！三大產業台廠南進 台灣成泰國第4大外來投資國
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-01-30 12:08
根據經濟部投審會統計，2023 年台商在泰國投資比 2022 年增加了 6.53 億美元。且泰國官方統計，2022、2023 年台灣為泰國第 4 大外來投資國家。針對於此，資誠聯合會計師事務所出版《泰國投資指南》提供欲前往泰國投資的臺商關鍵資訊，並給予於泰國落地的具體建議。
近年來臺商在泰國投資熱絡，根據 PwC 發布的《全球供應鏈：奔赴再平衡》報告指出， 經歷新冠疫情，全球面臨再平衡及供應鏈去風險化，如今企業領袖面臨的新課題，則是通膨、能源危機與地緣政治緊張等。隨著企業試圖重新建立供應鏈平衡，尋找新的供應商、營運據點及人才，全球新賽局已然成形。
資誠東南亞及印度業務服務副總經理、泰國及東南亞註冊會計師張智媛表示，近期臺商以全球供應鏈布局考量，投資泰國主要有三個產業：印刷電路板 (PCB)，電動車以及電子產業。2022 年起，泰國成為 PCB 產業的 China+1 投資聚集地，中、日、臺系 PCB 業者紛紛前往泰國投資設廠。臺灣 PCB 廠南向布局以泰國為主，爭取電動車及伺服器應用商機。主要考量在於泰國有穩定的水電供應以及基本基礎設施符合 PCB 供應鏈移轉需求。全球前 5 大的 PCB 板工廠已在泰國布局。而泰國政府政策提出完整的投資優惠，包含開放使用外勞解決人力問題。隨著東南亞 EV 市場崛起，泰國成為東協電動車發展重鎮。
根據台經院研究報告，泰國電動車市場規模達 2.1 萬台，占整體東南亞市場比重達 45%。泰國積極透過消費補貼、稅賦減免、投資獎勵等政策措施，鼓勵電動車購買及製造，吸引整車、關鍵零組件及上游材料業者赴泰國投資，以打造完整的電動車生態系。而泰國商業部設定在 2024 年中之前與阿拉伯聯合大公國 (United Arab Emirates, UAE)、斯里蘭卡與歐洲自由貿易聯盟 (European Free Trade Association, EFTA) 完成自由貿易協定的談判。該等協定將助力泰國進軍阿拉伯世界、歐洲及南亞等市場，預計將產生價值超過 1 兆泰銖 (約 270 億美元) 的貿易額。
張智媛從輔導臺商企業前往泰國的經驗分享，許多企業對於泰國投資環境、全球稅務變化、勞動法以及 ESG 議題的掌握度不高。她強調，應從集團制度全方面的考量，做出不同階段的規劃。投資泰國不是只考量泰國當地事宜，必須以 「集團角度」做評估，包含臺灣股東、臺灣母公司或其他子公司。許多臺商企業内部資源不足，無法同時掌控多國的快速變動資訊及營運問題，内部人力也無足夠經驗掌控及解決臨時問題。建議前往泰國投資的臺商尋求外部專業資源及團隊來協助。
根據臺商企業資源限制考量，資誠東南亞及印度業務服務團隊製作《泰國投資指南》 ，協助有意前往泰國投資的臺商瞭解泰國投資環境、主要稅務法規與常見問題。歡迎下載《泰國投資指南》：https://www.pwc.tw/zh/publications/topic-tax/thailand-investment.html
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