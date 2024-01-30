泰有魅力！三大產業台廠南進 台灣成泰國第4大外來投資國

根據經濟部投審會統計，2023 年台商在泰國投資比 2022 年增加了 6.53 億美元。且泰國官方統計，2022、2023 年台灣為泰國第 4 大外來投資國家。針對於此，資誠聯合會計師事務所出版《泰國投資指南》提供欲前往泰國投資的臺商關鍵資訊，並給予於泰國落地的具體建議。

近年來臺商在泰國投資熱絡，根據 PwC 發布的《全球供應鏈：奔赴再平衡》報告指出， 經歷新冠疫情，全球面臨再平衡及供應鏈去風險化，如今企業領袖面臨的新課題，則是通膨、能源危機與地緣政治緊張等。隨著企業試圖重新建立供應鏈平衡，尋找新的供應商、營運據點及人才，全球新賽局已然成形。