〈金寶集團旺年會〉積極布局海外 泰國新廠最快第一季啟用

金寶集團今 (18) 日舉辦旺年會，旗下泰金寶 - DR(9105-TW) 總經理鄒孔訓表示，泰金寶在東南亞布局多年，在集團中扮演海外製造布局的角色，並透露泰國保稅新廠將陸續在第一季末、第二季初啟用。

鄒孔訓指出，泰國保稅新廠占地 51 萬平方公尺，已經有三座廠興建完成，最快在第一季末就可以陸續啟用。鄒孔訓提到，泰國是一個很好的投資環境，近年也吸引許多大廠前往布局，希望能有更多企業加入，讓泰國的供應鏈更完整。

鄒孔訓進一步指出，泰金寶積極推動自動化，預計每年引進 2000 隻自動化手臂進駐工廠，目前也已經有 4500 隻在廠內，這可以讓生產成本降低至少 40%，大大提升產品的競爭力。

另外，鄒孔訓說，在全球去中國化的趨勢之下，泰金寶在東南亞已布局 35 年，各個廠區都準備好了。

泰金寶 2023 年營收衰退 10%，鄒孔訓指出，衰退的為毛利率低的產品，如過去大量生產的硬碟，不過 2023 年在高毛利產品的挹注之下，預期 2023 年全年財報的獲利表現將有成長。

金寶集團執行長陳威昌也指出，由於在東南亞已布局多年，觀察到東南亞供應鏈有所改變。陳威昌表示，泰國政府推動東部經濟走廊，目前主要集中在泰國東部，不過金寶的泰國馬拉差以及碧武里兩個廠皆偏西部，陳威昌認為各有利弊，但金寶的泰國廠區無論在人力、水電等工廠管理的重要因素，現在都沒有問題，供應鏈也完備。