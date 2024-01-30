美國商會景氣調查：81％美商對台灣經濟有信心 92%會持續投資

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-01-30 18:34

台灣美國商會今 (30) 日發布「2024 商業景氣調查」報告，國發會表示，調查顯示 81% 美商未來 1 年對於台灣的經濟具有信心，並對其所屬企業或機構營收成長感到樂觀的受訪者達 8 成，更較去年成長 10%；更有 92% 受訪者規劃在未來 1 年內保持或增加對台灣的投資。

根據經濟部統計，2023 年僑外投資核准金額達美金 112 億，投資金額創近 16 年來第 3 高，顯示外商已將信心落實為行動。

「2024 商業景氣調查」報告也提到， 55% 的受訪者表示今年計劃投資於員工人數擴展和培訓，且有 74% 受訪企業對所招聘人才之能力感到滿意，顯示外商對我人力資本之肯定；政府將持續精進完善攬才法規，擴大吸引及留用僑外人力，以確保產業勞動力供應無虞。

針對商會關注能源議題，政府持續確保穩定供電，電力備轉容量率日間保有 10％以上，再加上再生能源持續增加，以及電力系統的調度模式與機組歲檢修期程精進調整，未來台灣供電將更加穩定。

對於永續議題在各產業中皆持續受到高度關注一節，政府已提出「淨零排放十二項關鍵戰略行動方案」，以太陽光電及離岸風電為推動主軸，同時積極布局前瞻能源發展 (如氫能、地熱、生質能、海洋能等)，確保電力穩定供應，加速我國達成淨零轉型願景，並帶動民間投資及增加綠色就業機會。

針對商會關注改善法規監管議題，有 72% 受訪者承認「台美 21 世紀貿易倡議」對其業務的重要性，並關注「良好法規實務」章節，政府除已要求部會定期檢視鬆綁不合時宜法規、落實法規預告期規定外，並將持續推動法規之國際調和。

而調查報告針對國發會就商會年度白皮書所召開協調會議之成效評價，國發會表示，因商會近年對於台灣投資環境改善有更高期許，部分議題尚須更多之溝通協調，並非一蹴可幾，去年亦有多項議題，獲得商會已解決之評價，國發會將持續積極加強與商會的溝通及互動。