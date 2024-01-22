【籌碼週報】春節長假觀望氣氛濃，投信買盤力道轉弱？一文掌握上週法人買超3檔個股

鉅亨研報 2024-01-30 09:47

一、 投信近一週買超較多的股票 (2024.1.22-1.26)

上週投信買超 3 檔，2 檔為電子股、一檔為傳產股。上週買超之標的並無明顯族群性。且整體投信買超力道有轉弱。

從盤面上可以看到，AI 相關的概念股在 Nvidia、Supermicro 創高下，帶動台股 AI 供應鏈，從 OEM、散熱、機殼都呈現族群性上漲。

技嘉就歸屬在 AI server OEM 供應鏈上。而鈺太部分，主要同樣在反映 AI 應用擴充下，在 NB 部分所採用的收音麥克風規格有提升的商機。

聯合骨科部分，此檔個股 2022~2023 年在歐美市場出現結構性的市占率提升，獲利已呈現結構性上調，後續隨著中國標案有機會於農曆年前後開出，有機會讓業績更上一層樓。

上週投信買超較多之個股當中，在法人籌碼跟著走專欄中，1/19 挑出技嘉，五日價差達 4.9%。12/22 鈺太就已挑出，法人買超較無延續性，但累積價差仍有 2%，且中間最高價差達 11.1%。聯合骨科於 1/23 挑出，且法人仍持續買超，有機會再次走高行情。

目前台股本週將進入春節長假的觀望氣氛，可發現上週四五大盤成交量已快速縮至 2600 億元，搭配指數已站上 18000 點，故整體盤整仍將呈現震盪，資金將更集中在少數個股，建議投資人可從法人籌碼中挑選法人偏好且具備族群性之個股，逢低承接，永豐投顧認為 3~4 月仍有高點可期待。

二、 最新價差一次看