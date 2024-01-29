瑞銀艾藍迪：AI催化半導體成長動能至2025年 看好台積電還有上漲空間

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-01-29 19:19

瑞銀投資銀行研究部今（29) 日發表預測，全球經濟增長於 2024 年將會減緩，受惠於科技行業，相較其他國家，台灣經濟反彈力道會加速。瑞銀投資銀行台灣研究主管艾藍迪 (Randy Abrams) 也認為半導體今年會有嶄新的局面，即使復甦緩慢，但動能將持續至 2025 年，AI 會催化半導體持續成長，並帶動台灣科技業發展。

瑞銀經濟研究部亞洲和中國經濟師鄧維慎預估，全球經濟增長於 2024 年將會減緩，美國經濟甚至可能進入衰退期。但預期台灣的表現會相對強勁，經濟增長於 2024 年會到 3% 以上。在過去的幾季經歷了大幅糾正後，全球貿易週期於今年趨於穩定。科技產業是台灣經濟中的重要引擎，生產與出口獲得額外的支撐。

此外，目前私人消費已經回到疫情前的水平曲線，預期在整體經濟復甦的情況下，未來將繼續穩定成長。投資也將趨於穩定，可望從 2023 年大幅的拖累中恢復。通貨膨脹也呈現減緩，假設美 Fed 降息，央行也有降低利率的空間，但規模與時機，則取決於實際的 Fed 降息情況。

艾藍迪指出，回顧 2023 年，受到多種因素影響，半導體經歷市場低谷，但 2024 年低潮可望結束，半導體產業會有漸進而緩慢的復甦。他以股市表現來看，費城半導體指數去年上漲達 65% ，但台積電的漲幅表現稍弱僅 25%，判斷未來有成長空間可期。加上許多晶片供應商也見證到個人電腦、Android 手機和傳統伺服器的需求穩定，以及 AI 伺服器也持續成長。

艾藍迪強調，關於 AI 產業的發展，尤其是由雲端服務驅動的 AI，是半導體產業持續成長的催化劑之 一。 處理和儲存能力的增強，加上智慧型手機、個人電腦和 IoT 設備中應用的不斷擴大，正推動設備用 AI 的成長。 這一趨勢預計將持續到 2025 年。

此外，生成式 AI 也標誌著一個轉捩 點，艾藍迪說明，這不僅適用於半導體業，也適用於整個科技產業的營收、成本和競爭動態。同時，瑞銀創業板股票策略師蘇尼爾 · 蒂魯馬萊 (Sunil Tirumalai) 最近將台灣市場評級從先前的減持上調至增持，認為台灣是在科技復甦週期中，相對發揮較好的市場。