鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-01-29 16:45

Appier(4180-JP) 今 (29) 日宣布， AI 轉換優化解決方案 AiDeal 增添「轉換機器人 (Conversion Bot)」的新功能，將持續運用 AI SaaS 先進技術，來協助企業化解不同類型的商業挑戰。

AiDeal 轉換機器人是由 AI 預測驅動的智慧網路聊天機器人，應用在對話式行銷場景中，藉由提供用戶個人化的網路聊天，可提高網站的轉換率。

AiDeal 是 Appier 全渠道 AI 行銷解決方案的一環，主要的功能是協助跨產業轉換優化，包括電子商務和非電子商務服務，例如線上學習、運動健身、個人理財和醫療保健等。

AiDeal 說明，透過採用機器學習和深度學習技術的 AI 模型，可即時針對用戶在線上的購買時機，識別其購買意圖和猶豫指數，在最佳時機提供優惠券或相應的折扣，以激活轉換率，但同時減少過度折扣造成的品牌損害。

不同於傳統網路聊天多半是被動回應問題，並經常導致企業難以實現期望的轉換，AiDeal 轉換機器人強調可創造愉快的顧客體驗、透過個人化溝通提高轉換率，並減少客服人員的工作量。

主要是因，AI 能根據滑鼠移動、頁面滾動狀態和查看項目等數據即時預測未來的用戶行為，並提供有效且沒有壓力的互動。

同時，AI 聊天機器人和自動回覆功能的無縫整合可以靈活生成腳本，以回應不斷變化的用戶需求。