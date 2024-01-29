兆豐金睽違8年後再辦理現增？了解現增是什麼?要怎麼參與呢?

鉅亨研報 2024-01-29 17:16

常常在新聞上可以看到某公司要進行現金增資的新聞，近期熱門新聞當屬兆豐金控睽違 8 年後再度辦理現金增資，並且全數順利募集完成。究竟甚麼是現金增資呢? 公司為什麼要現金增資? 現金增資怎麼參與呢?

一、現金增資的目的是甚麼?

現金增資簡稱現增，是股票市場中常見的籌資方式，通常為發行股票向市場募集資金。

在台股市場中，主管機關規定企業進行現金增資時必須要在公告中說明該次現金增資的目的。而企業常見 3 大現金增資目的：

充實營運資金，可能用於公司擴大資本支出、或投資項目。 改善財務結構 償還銀行借款

第 2 跟第 3 點可以簡單理解為公司向股東籌資來還債。

因此不同資增目的對於股價後續的影響可能是不同的。雖然不同的現金增資目的可能會對股價產生不同的影響，但因為現金增資的價格一般都會比當下股價低，以此吸引新的投資人或是舊有股東認購。

二、現金增資怎麼參與呢?