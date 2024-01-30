2024年美股再創新高？四大觀察重點

鉅亨網新聞中心 2024-01-30 08:40

2023 年全球股市強勢收官，邁入 2024 年表現又將如何？有四大重點值得關注，包括美國聯準會 (Fed) 貨幣政策、美國經濟數據表現、總統大選，以及 AI 熱潮能否續航，將牽動今年股市後市。

今年股市走勢 留意四大變數

2023 年股市揚眉吐氣，2024 年能否欣欣向榮？有四大關鍵值得留意，一是 Fed 貨幣政策：隨著通膨滑落，Fed 自去年 9 月以來，利率已經連三次凍漲，12 月利率決策會議更暗示今年有機會轉為降息，可望帶動股市表現，因此，降息時機點及幅度均是今年股市關切重點。芝商所 FedWatch 工具顯示，FOMC 於 3 月降息機率約 52.8%，5 月降息可能性則提高至 90% 以上 。不過須注意，倘若通膨捲土重來恐將降低 Fed 降息機率。

市場預測 3 月降息機率

資料來源：芝商所，資料日期：2024/01/19

市場預測 5 月降息機率

資料來源：芝商所，資料日期：2024/01/19

二是美國經濟表現：市場對於今年美國經濟會否軟著陸，仍存在分歧，不過，目前普遍認為，在通膨下滑及勞動力市場熱絡之下，經濟軟著陸的可能性較高，企業獲利仍樂觀以待。然而，部分經濟學家也警告，通膨和利率展望依然存在變數，軟著陸並非是必然。

三是美國總統大選：美國將於今年舉行總統大選，隨著選舉進程的推進，股市難免產生震盪；而選後的稅收、財政支出、政策等是否產生變化，為市場增添變數，也值得關注。不過，根據歷史資料顯示，總統大選年對於美股通常是利多，漲多於跌，彭博資訊指出，股票交易者年鑑 (Stock Trader’s Almanac) 顯示，1949 年至今，在美國總統選舉年，標普 500 指數平均漲幅近 13%。

四是 AI 應用展望：受惠於 AI 題材，美國大型科技類股漲勢驚人，標普 500 指數去年漲幅逾 24%，有 60% 以上是來自輝達、微軟、Alphabet、蘋果、亞馬遜、Meta、特斯拉等七大科技巨頭的貢獻。展望今年，AI 狂潮能否延續，亦是重要的觀察指標。Bloomberg Intelligence 訪調的分析師預測，七大科技巨頭今年獲利將成長 22%，是標普 500 指數成分股的兩倍，但關鍵是，目前有多少成長動能已反映於股價之中。

期權交易兼具獲利及避險

摩根大通則罕見看空美股，主要是全球經濟成長減速、家庭儲蓄萎縮，以及地緣政治風險仍高，標普 500 指數於今年底或有可能跌至 4200 點；避險基金 Universa Investments 創始人 Mark Spitznagel 甚至警告，美國正處於「人類歷史上最大的信貸泡沫」，Fed 支撐市場和避免經濟衰退的努力，將帶來嚴重災難，美股崩盤即將到來。

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芝商所微型股指期權每季日均成交量持續上升