馬斯克腦機介面迎里程碑時刻 首例人腦晶片植入手術完成

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-01-30 10:41

美國億萬企業家馬斯克周一（29 日）在 X 平台上宣布，旗下大腦晶片新創公司 Neuralink 周日已完成首例人腦晶片植入手術，目前患者術後恢復良好。

馬斯克周一在 X 平台上發文，表示「昨天第一位患者接受 Neuralink 的植入手術，目前恢復良好。初步結果顯示，神經元尖峰檢測很有前景」。

Neuralink 設計出約硬幣大小、用來讀取大腦訊號的晶片，以及負責將晶片植入大腦皮層表面的手術機器人。這款全自動機器人會執行打開頭皮、切除部分頭骨、植入晶片等過程，且可自動避開血管。

晶片入腦後，上頭的薄電極可直接穿透腦細胞，監測神經元訊號，再透過藍牙無線傳輸至手機或電腦裝置。

馬斯克曾表示，Neuralink 的短期目標是幫助癱瘓者實現意念打字功能，未來還將可以讓癱瘓者行走、讓盲人看得見，最終實現「人機共生體」。

去年 5 月，美國食品和藥物監管局（FDA）批准 Neuralink 的人體臨床試驗批准。同年 9 月，Neuralink 表示，已獲獨立審查委員會批准，可以開始招募自願者參與晶片植入大腦的人體臨床試驗。