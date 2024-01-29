鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過8.9億美元，0x協議(ZRX)24小時漲幅達6.85%

鉅亨網新聞中心 2024-01-29 17:15

24小時漲幅：0x協議(ZRX)24小時漲幅6.85%；拳王幣(STX)24小時漲幅6.42%；數位代幣(ICP)24小時漲幅5.54%。

24小時跌幅：UTK(UTK)24小時跌幅26.1%；SuperRare(RARE)24小時跌幅9.31%；CFX(CFX)24小時跌幅9.77%。

近一週漲幅：ORDI(ORDI)近一週漲幅14.1%；UMA(UMA)近一週漲幅9.95%；Ethernity Chain(ERN)近一週漲幅8.78%。