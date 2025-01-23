鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過25.65億美元，Akropolis(AKRO)24小時漲幅達28%

鉅亨網新聞中心 2025-01-23 17:15

‌



24小時漲幅：Akropolis(AKRO)24小時漲幅28%；Litentry(LIT)24小時漲幅18.7%；XVS(XVS)24小時漲幅10.7%。

24小時跌幅：1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時跌幅9.81%；Measurable Data Token(MDT)24小時跌幅11.9%；UTK(UTK)24小時跌幅6.2%。

‌



近一週漲幅：Phala.Network(PHA)近一週漲幅32.6%；Prometeus(PROM)近一週漲幅28.8%；BinaryX(BNX)近一週漲幅26.4%。