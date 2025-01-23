鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過25.65億美元，Akropolis(AKRO)24小時漲幅達28%
鉅亨網新聞中心 2025-01-23 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格102,415.32美元，24小時漲跌幅-2.44%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達25.65億美元；USDC(USDC)24小時成交量達16.28億美元；SOL(SOL)24小時成交量達16.13億美元。
24小時漲幅：Akropolis(AKRO)24小時漲幅28%；Litentry(LIT)24小時漲幅18.7%；XVS(XVS)24小時漲幅10.7%。
24小時跌幅：1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時跌幅9.81%；Measurable Data Token(MDT)24小時跌幅11.9%；UTK(UTK)24小時跌幅6.2%。
近一週漲幅：Phala.Network(PHA)近一週漲幅32.6%；Prometeus(PROM)近一週漲幅28.8%；BinaryX(BNX)近一週漲幅26.4%。
近一週跌幅：RAY(RAY)近一週跌幅43.5%；SOL(SOL)近一週跌幅22.2%；STPT(STPT)近一週跌幅18.4%。
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