鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過37.49億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%

鉅亨網新聞中心 2025-01-22 17:15

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24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅61.6%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅28%；哈希圖(HBAR)24小時漲幅3.4%。

24小時跌幅：Clover Finance(CLV)24小時跌幅56%；CTXC(CTXC)24小時跌幅18.7%；UTK(UTK)24小時跌幅18.2%。

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近一週漲幅：Prometeus(PROM)近一週漲幅31.1%；BOOK OF MEME(BOME)近一週漲幅29.2%；Phala.Network(PHA)近一週漲幅27.6%。