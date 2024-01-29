盤中速報 - RLC大漲8.96%，報2.432美元

iExec 是基於區塊鏈的去中心化運算領導廠商。區塊鏈用於組成一個市場網路，用戶可以出售其運算能力，以及應用程式，甚於資料集。該專案提供雲端計算資源按需存取的服務。iExec 支援各種應用領域，如大數據、醫療、人工智慧、計算繪圖與金融科技。iExec 創立於 2016 年 10 月 16 日，其目標是透過創造全新雲端計算典範，再次發明雲端計算。