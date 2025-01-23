鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過24.56億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%

鉅亨網新聞中心 2025-01-23 10:15

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24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅61.6%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅28%；Litentry(LIT)24小時漲幅13.2%。

24小時跌幅：CTXC(CTXC)24小時跌幅17.1%；Worldcoin(WLD)24小時跌幅9.85%；STPT(STPT)24小時跌幅6.6%。

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近一週漲幅：Phala.Network(PHA)近一週漲幅32.6%；Prometeus(PROM)近一週漲幅28.8%；BinaryX(BNX)近一週漲幅26.4%。