鉅亨速報 - Factset 最新調查：英業達(2356-TW)EPS預估下修至1.63元，預估目標價為46元
鉅亨網新聞中心 2024-01-29 17:11
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對英業達(2356-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.65元下修至1.63元，其中最高估值1.75元，最低估值1.43元，預估目標價為46元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|1.75(1.82)
|2.65
|3.47
|最低值
|1.43(1.43)
|1.76
|1.99
|平均值
|1.62(1.64)
|2.24
|2.78
|中位數
|1.63(1.65)
|2.31
|2.82
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|534,700,000
|596,297,920
|682,098,320
|最低值
|504,967,000
|555,195,670
|589,901,000
|平均值
|513,807,700
|575,703,450
|640,026,620
|中位數
|513,110,850
|573,610,500
|636,633,770
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.71
|1.82
|2.1
|1.54
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|541,750,850
|519,732,048
|508,294,198
|500,952,813
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2356/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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