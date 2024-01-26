鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-01-26 18:46

英業達 (2356-TW) 今 (26) 日舉辦旺年會，董事長葉力誠提到英業達積極布局新事業，指出車載事業將最快有成果，葉力誠說，英業達 2017 年就踏入車載領域，今年較去年會成長，且期望在明後年可以大幅成長，且在 2027 年將貢獻千億營收。

葉力誠表示，新事業中對車載期望最高，英業達將自身定位「Tier 1.5(1.5 級供應商)」，不過持續積極與 Tier 1 合作，且正在耕耘日本 Tier 1 客戶，聚焦車載資訊娛樂系統。在先進駕駛輔助系統 (Adas) 方面，葉力誠則表示，英業達也與相關車載晶片廠共同開發合作。

除車載事業，葉力誠也提到英業達的新事業還有 AIoT、邊緣 AI、5G 甚至是 6G，以及低軌衛星等，都是英業達未來努力的目標。