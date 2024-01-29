鉅亨速報 - Factset 最新調查：晶碩(6491-TW)EPS預估上修至21.82元，預估目標價為464.5元
鉅亨網新聞中心 2024-01-29 17:11
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對晶碩(6491-TW)做出2023年EPS預估：中位數由21.57元上修至21.82元，其中最高估值26.03元，最低估值19.02元，預估目標價為464.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|26.03(26.03)
|28.42
|30.12
|最低值
|19.02(19.02)
|21.42
|27.89
|平均值
|21.64(21.62)
|24.97
|28.85
|中位數
|21.82(21.57)
|24.85
|28.34
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|6,973,000
|7,822,470
|9,142,760
|最低值
|6,681,510
|7,193,000
|8,206,000
|平均值
|6,817,170
|7,584,760
|8,705,200
|中位數
|6,809,000
|7,619,500
|8,769,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|22.03
|17.84
|10.22
|7.62
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|6,321,198
|5,595,043
|3,978,413
|3,355,133
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6491/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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