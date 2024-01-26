鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-01-26 19:14

英業達 (2356-TW) 旺年會今 (26) 日登場，會前經營團隊接受媒體聯訪，總經理蔡枝安表示，英業達泰國兩座新廠，將作為伺服器以及筆電的生產基地，預計伺服器廠今年年底完工，明年 Q1 量產，筆電廠則將在明年 Q2 完工量產。

蔡枝安指出，近年因為中國 + 1 趨勢，英業達為因應客戶需求以及產業配置，陸續往外發展。蔡枝安說明，目前英業達全球布局告一段落，除了在中國以外，在馬來西亞、泰國、越南、墨西哥與捷克等都有設廠。不過蔡枝安也坦言，如果沒有中美貿易戰，中國仍是很好的生產基地。

對於選擇泰國設廠原因，蔡枝安解釋，一開始大家都選擇越南，但近期觀察到越南逐漸趨於飽和，轉向泰國布局。雖然泰國工資較高，但泰國允許雇用非泰國籍的移工，因此在泰國不會有缺工問題

蔡枝安進一步說明泰國兩座新廠的運用，蔡枝安表示，目前在泰國租賃廠房生產筆電，已經量產出貨。接下來兩座新廠將分別作為伺服器及筆電的生產廠房，伺服器廠將預計在年年底完工、驗證完成後，明年第一季投產，筆電廠則預計在明年第二季完工。