景氣燈號續亮黃藍燈 領先指標連3月上升 持續緩步復甦
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-01-26 18:33
國發會於今 (26）日發表 112 年 12 月景氣對策信號分數為 20 分，燈號與上月持平，持續呈現黃藍燈，觀察領先指標已連續三個月呈現上升，顯示國內景氣正持續復甦，但展望未來，端視主要國家貨幣政策的調整幅度、時點及國際間地緣政治風險因素影響，仍須密切留意。
國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，去年 12 月由於受惠新興科技應用商機活絡，帶動出口轉為紅燈，惟全球終端需求疲弱，以及今年農曆春節落點較晚，備貨時程延後，導致批發、零售及餐飲業營業額轉為藍燈；由於景氣領先指標轉為連續上升，顯示國內景氣可望持續復甦。
觀察領先指標實質貨幣總計數 M1B 的變化，雖較上月下滑，吳明蕙說明，與以往認知不同的是，M1B 實則已與股價指數的走勢產生脫鉤，如今較能反應消費市場、股市交易額等資金流動現況，顯示資金活絡。
展望未來，吳明蕙說明，隨著供應鏈庫存逐步去化，全球商品貿易動能可望回升，加上 AI、高速運算等新興科技應用持續擴展，拉升出口成長；半導體廠商維持先進製程投資，加上企業因應淨零與數位轉型，持續導入設備，以及政府擴編公建預算，皆可望激勵投資；消費方面受惠國內就業市場持穩、基本工資調升，以及政府持續推動所得稅制優化等措施，可望挹注民眾可支配所得，加上國人對股市仍具信心。惟主要國家貨幣政策轉向時點，以及美中角力、俄烏戰爭、以巴衝突及紅海危機等地緣政治風險，對全球經貿影響仍須密切留意。
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