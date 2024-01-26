鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-01-26 18:33

國發會於今 (26）日發表 112 年 12 月景氣對策信號分數為 20 分，燈號與上月持平，持續呈現黃藍燈，觀察領先指標已連續三個月呈現上升，顯示國內景氣正持續復甦，但展望未來，端視主要國家貨幣政策的調整幅度、時點及國際間地緣政治風險因素影響，仍須密切留意。

國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，去年 12 月由於受惠新興科技應用商機活絡，帶動出口轉為紅燈，惟全球終端需求疲弱，以及今年農曆春節落點較晚，備貨時程延後，導致批發、零售及餐飲業營業額轉為藍燈；由於景氣領先指標轉為連續上升，顯示國內景氣可望持續復甦。

觀察領先指標實質貨幣總計數 M1B 的變化，雖較上月下滑，吳明蕙說明，與以往認知不同的是，M1B 實則已與股價指數的走勢產生脫鉤，如今較能反應消費市場、股市交易額等資金流動現況，顯示資金活絡。