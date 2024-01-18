中國一線大城二手房價也沒挺住 北京、上海、廣州、深圳全跌了！

中國國家統計局周三（17 日）公布去年 12 月 70 城房價格變動情況和 2023 年全國房地產市場基本情況，數據顯示一線城市二手房價也沒挺住，北京、上海、廣州、深圳全跌了。

據《每日經濟新聞》報導，國家統計局的數據顯示，去年 12 月，一線城市二手住宅銷售價格較前月下跌 1.1%，但降幅較去年 11 月縮小 0.3 個百分點。其中，北京、上海、廣州及深圳分別下降 1.2%、0.6%、1.5%、1.1%。

與一年前相比，去年 12 月一線城市二手住宅銷售價格下滑 3.5%，降幅較去年 11 月份擴大 0.6 個百分點。其中，北京、上海、廣州及深圳分別下降 2.2%、3.4%、5.2%、3.1%。

易居研究院研究總監嚴躍進指出，根據簡單算術平均計算，去年 12 月中國 70 座城市二手住宅價格指數月跌 0.8%，年跌 4.1%，兩項指標均有所惡化。

58 安居客研究院院長張波表示：「從二手房市場來看，目前一線城市的降幅已收窄，房價見底回升的動能正在儲蓄中，而二、三線城市降幅保持了相同節奏，鄭州、武漢、南京、廈門等地的二手房受新房價格調整影響，加之二手房掛牌量不斷增多，導致房價下行壓力增大，這一趨勢預計還將在今年第 1 季持續。」

展望未來，張波預測，市場積蓄動能等待反轉的信號已經較為明顯，雖然本輪市場底部徘徊周期偏長，但市場韌性依然較強。隨著經濟面不斷轉好，購房者持續恢復信心，房價將逐步走出低谷。

