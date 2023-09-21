廣州打響一線大城鬆綁限購第一槍 北上深會跟進嗎？

走在中國四座一線大城房市政策鬆綁前列的廣州，再放大招，取消外圍區域——黃埔、番禺、花都等地區的限購政策，力拚提振當地房市買氣。

據《財聯社》報導，廣州市政府在周三（20 日）公布調整房地產市場平穩健康發展政策的通知，主要涉及三方面。一是廣州市住宅限購政策調整為：在越秀、海珠、荔灣、天河、白雲（不含江高鎮、太和鎮、人和鎮、鐘落潭鎮）、南沙等區買房者，本市戶籍居民家庭限購兩套。這代表廣州全面取消番禺、黃埔、花都等地區的限購政策。

本次政策還下調了非廣州戶籍人口在限購區域購房繳納社保及個稅的年限，由此前的五年調整為兩年。目前廣州仍執行限購政策的區域，包括越秀、海珠、荔灣、天河、白雲（不含江高鎮、太和鎮、人和鎮、鐘落潭鎮）、南沙。

另外，廣州把越秀、海珠、荔灣、天河、白雲、黃埔、番禺、南沙、增城等地區的個人銷售住宅增值稅徵免年限調整為兩年，原本為五年。

廣州市住建局表示：「目前廣州外圍區域供應量大、去庫存周期相對較長，減少購房限制有利於提升外圍區域的交易活躍度，進一步穩定市場運行。調整增值稅徵免年限，有利於減少二手房交易成本，推動存量房市場加快恢復發展。」

廣州業界人士表示：「一直以來，廣州政府都儲備了一些應對政策，只是要看在什麼時機，釋出什麼樣的政策。」一位知情人士說，廣州市政府公布政策前，曾召開房地產調控政策內部咨詢會，為政策發布做準備。

此次外界最為關注的政策，是廣州市政府取消番禺、黃埔、花都三個區域，及白雲區江高鎮、太和鎮、人和鎮、鐘落潭鎮的限購政策。

「據克而瑞統計，黃埔、花都、番禺一手住宅庫存面積分別為 149 萬平方公尺、143 萬平方公尺、210 萬平方公尺。從本次新政不再提及限購的區域名單來看，這幾個區均為廣州庫存量大、市場競爭激烈的區域，因此其放開限購的迫切性也更強。」克而瑞廣佛區域首席分析師肖文曉說。

易居研究院研究總監嚴躍進則指出，廣州放寬限購政策的信號非常強，限購政策鬆綁是「認房不認貸」以後的一個重要趨勢。此前南京、武漢、濟南等二線城市已經全面放寬限購政策，如今廣州也開始鬆綁，意味著限購政策開始從二線城市進入一線大城。