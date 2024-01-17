去年廣州人民幣千萬級豪宅成交量暴增60% 再度刷新歷史紀錄

去年中國廣州人民幣（下同）千萬級豪宅成交量暴增 60%，再度刷新歷史紀錄，增幅遠超其他三座一線城市。

據《每日經濟新聞》報導，克而瑞的數據顯示，去年中國總價千萬級以上的住宅（統計口徑：普通住宅 + 別墅）中，廣州琶洲南 TOD 以 157.67 億元位列中國第一，同時也是全國建商銷售榜 TOP2，成交均價 119,079 元 / 平方公尺。

廣州中原研究發展部的數據顯示，去年廣州累計成交新房 72,246 宗，下降 1%，為近年低點，但千萬級豪宅市場延續了 2022 年的火熱行情。

克而瑞的統計數據顯示，2023 年廣州一手住宅市場千萬級物業成交 4,993 套，大增 60%，是歷史最高的一年。在 2023 年廣州全市商品住宅項目銷售金額中，位居前三名的琶洲南 TOD（又名琶洲上品）、越秀和樾府、保利天瑞，套均價格都在千萬元以上，其中琶洲南 TOD 套均總價超過 2,000 萬元。

廣州業界人士表示，廣州高端物業市場走出獨立行情，主要與近年房市需求結構變化、賣一買一的置換改善需求以及尋求資金避嫌的豪宅需求增多有關。同時，廣州去年千萬級豪宅供應較多，且區位較好，大部分成交都集中在海珠琶洲片區、天河中心區。

「去年廣州在千萬級豪宅供應上，屬於市中心區位的比較多，這類保值型豪宅的需求也在持續增加。」合富研究院高級分析師梁燕明表示，預料今年豪宅買家的選擇會持續增多，但在資產保值的需求下，他們也會更加謹慎。