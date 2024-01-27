美股重點新聞摘要2024年01月27日
鉅亨網新聞中心 2024-01-27 08:22
迄今最重大攻擊 胡塞武裝導彈擊中托克集團油輪
多家外媒週五 (26 日) 報導，一艘由大宗商品貿易巨擘托克集團營運的油輪，在穿越紅海時遭胡塞武裝導彈擊中並發生火災，該油輪裝載俄羅斯燃油，這是迄今胡塞武裝對油輪發動的最重大攻擊。閱讀全文...
葉倫：美國是否重返低利率時代 目前未有定論
美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 表示，在經歷疫情期間的波動和疫後復甦之後，目前還不確定利率會落在何處，顯示在過去一年中，她的看法已出現轉變。閱讀全文...
英特爾狂瀉逾 11% CEO 指市場反應過度
半導體大廠英特爾本季展望遜色，引發股價拋售狂潮，對此，英特爾執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 表示，市場對財測反應過度。閱讀全文...
美上月 PCE 透露通膨持續降溫 交易員押注 Fed 於 5 月開始降息
美國商務部周五 (26 日) 公布最新數據顯示通膨正在降溫，不過降溫速度仍不足以讓聯準會 (Fed) 在 3 月前首次降息，交易員現在押注，Fed 更有可能在今年 5 月開始第一輪降息。閱讀全文...
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