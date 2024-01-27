鉅亨網編譯林薏禎 2024-01-27 06:10

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 表示，在經歷疫情期間的波動和疫後復甦之後，目前還不確定利率會落在何處，顯示在過去一年中，她的看法已出現轉變。

葉倫周五 (26 日) 談到利率時表示：「有些人強烈認為沒有出現根本性的變化，它們 (指利率) 最終將回到疫情前的水平。但美國經濟的韌性表明，也許生產力和潛在產出有所成長，而且可能會達到更高的水準。」

葉倫拒絕表達她的看法。她說：「我認為目前還沒有定論。」

葉倫曾在一年前表示，持續疲軟的通膨可能會捲土重來，成為長期經濟挑戰。她 1 月時還表示，美國不會回到 70-80 年代的高物價、薪資上漲的年代，那個時期的基準利率明顯高於本世紀的前 20 年。

葉倫認為，利率水準是一項重要議題，因為它對聯邦政府償還巨額債務所負擔的成本有著重大影響。

在疫情爆發前十年的多數時間，美國利率均處在歷史低點。然而，疫情爆發後產生的高通膨，迫使 Fed 提高利率，進而推高償債成本，並導致美國政府在 2023 財年出現 2 兆美元的赤字。

長期以來，葉倫始終表示美國債務水準是可控的，但她也坦承，若利率保持在高檔，將為國家承擔債務以及為剩餘預算融資的能力帶來麻煩。