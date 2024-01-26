鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-01-26 12:02

三星首款 AI 手機 Galaxy S24 旗艦系列今 (26) 日開放優先取貨，電信三雄也同步針對預購用戶取貨，同時也強打用租等相關優惠，期望帶動今年首波換機潮。

中華電 (2412-TW) 在 Galaxy S24 系列新機預購當日即全數額滿，頂規旗艦 Galaxy S24 Ultra 高達 7 成、鈦灰色最受青睞。申辦精采 5G 月繳 1399 元、48 個月租期，Galaxy S24 256G 0 元入手。

中華電指出，只要在今年 2 月 29 日前完成購機程序，享開賣禮 45W 快充旅充組 Type C 和指定背蓋、總價值 2580 元。先前在中華電信網路門市完成 Galaxy S24 系列新機預購成功的星粉，即日起可優先領機，並同享原廠早鳥禮「容量免費升級至 512G 等同現享 4000 元回饋」與「透明多功能保護殼 (價值 1490 元)」。

遠傳 (4904-TW) 更將免費小升大優惠延長至 2 月 4 日，享容量直升 512G 現賺 4000 元，申辦心 5G 指定資費， 就能免萬元入手 S24 系列旗艦機，再享多重加碼好禮，包含舊機換新機最高再折 4000 元、 VIP 續約最高折 5000 元、加購三星原廠穿戴配件最高折 3000 元、送遠傳星機保 1 個月 0 元、買空機獨家送磁吸守護禮等。

此外，除了享限時容量小升大優惠外，再享多重加碼獨家好禮，包含舊機換新機，不限品牌舊機皆可回收，除舊機回收金外，最高再享補助折 4000 元。

台灣大 (3045-TW) 預購用戶享容量免費小升大優惠，用 256G 的價格就能帶走 512G 的手機，現折 4000 元。2 月底前新申辦、續約、攜碼任一專案購買 Galaxy S24 系列，還有機會抽中總價值近 15 萬元大禮組合，包括三星 BESPOKE 雙循環四門旗艦冰箱 640L，與 BESPOKE Jet elite extra 無線變頻吸塵器。