鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-01-26 16:15

LINE Pay (連加網路)(7722-TW) 今 (26) 日以每股 348 元登錄興櫃，開盤隨即跳空大漲，股價一路狂奔，終場以 1030 元作收，相當於翻漲了近 2 倍，不僅躋身千金股行列，更擠下新應材 (4749-TW)，登上興櫃股王寶座，堪稱「出道即巔峰」，從盤中交易量來觀察，有不少小股民是以「1 股參戰」，希望也能參與這波蜜月行情。

LINE Pay 登錄興櫃首日上演大驚奇，被股民封為「最強千金股」，若以 348 元價位來計算，投資人買一張等於大賺超過 60 萬元。從券商下單系統的分時分量狀況來看，多數為零股交易，終場總量僅 440 張，顯見主要是靠著散戶「螞蟻雄兵」的力量，拉出這波行情。

LINE Pay 於 1 月 23 日舉行興櫃前法說會，近來掀起廣大投資人熱議，根據公司首度公開的財報顯示，目前實收資本額約 6 億元，2023 年營收 47.79 億元，年增超過 10 億元，去年三大類營收占比，以手續費收入事業 83% 最多；毛利方面，手續費收入占比仍有 51%。

LINE Pay 於 2021 年全年純益首度轉正，並於 2023 年弭平累虧，去年截至 11 月底累計稅後純益 4.71 億元，年增 23%，EPS 為 7.92 元。