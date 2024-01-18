〈三星新機登台〉1/31首波銷售 估S24系列新機銷量較上一代成長3成

三星今 (18) 日發表首款 AI 手機 Galaxy S24 系列，台灣列為首波上市國家，預計 1 月 31 日正式在台銷售。台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙看好，新機上市有望讓過去一年停滯的台灣通訊市場帶來換機動能，並預估新機整體銷售量有望較上一代成長 30%。

陳啓蒙表示，上一代 Galaxy S23 系列表現不俗，整體銷售金額較前一代成長 30%，期待 S24 系列在農曆年前上市後，加上「小升大」的方案，今年新機可以至少再成長 30%。

針對 AI 手機，陳啓蒙指出，過去 AI 都是應用在零組件上，今年是把 AI 直接導入在裝置上，三星將 AI 定義在讓消費者生活更有效率，涵蓋生活、溝通、創造力等三大項目，儘管今年陸續會有很多裝置導入 AI 功能，但也可以讓消費者評鑑誰是 AI 領導者。

陳啓蒙進一步說，事實上 AI 一直存在，現階段是透過硬體規格提升、晶片效能提升，把人工智慧過程縮短並把功能進行最大整合，後續也會把 AI 功能下放至其他系列機款，以及平板等產品。

台灣三星強調，看好 AI 發展態勢，並觀察消費者需求，正式在台推出首款結合全方位 AI 應用的 Galaxy S24 旗艦系列，除了富含 AI 智慧外，更搭載 Galaxy 史上最快處理器、最高螢幕亮度等升級版硬體規格，同時，攝錄影表現亦再次進化，讓消費者輕鬆拍出專業級影像。