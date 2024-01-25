鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-01-25 20:05

財政部今（25）日發布財政統計通報，數據顯示，2022 年台灣不動產經常稅占 GDP 比重和 2021 年持平，維持 0.8％，與歐盟、香港及新加坡相當。

財產稅係指對企業或個人之財產所有、使用或轉讓課徵稅款，可概分為：包括地價稅、房屋稅等不動產經常稅、包括證交稅及期交稅的金融與資本交易稅、遺贈稅及契稅等等。

財政部說明，由於各國財產價值之計算方式及稅率互有差異，財產稅占總稅收之重要程度亦有不同，2021 年鄰近國家地區中以香港近 3 成最高，南韓 20.4%，我國高於日本及中國大陸 ，大致居中，2021 年為 18.4%，2022 年占比下滑至 13.5%。各國財產稅多以不動產經常稅、金融與資本交易稅為大宗，香港因居全球金融重要地位，逾 8 成財產稅來自金融與資本交易，歐、美、日則以不動產經常稅為主。我國 2021 年因台股價量創新高，金融與資本交易稅在財產稅之占比升至 5 成 4，2022 年恢復往常水準約占 4 成。

財產稅以不動產經常稅之稅基較為穩定，亦常作為輔助調控房地市場之政策工具。如以其占 GDP 比率觀察，2021 年以北美 2.0% 最高，歐盟 0.7%，亞太及拉美在 0.5% 以下。至於亞太地區內部差異極大，開發中國家的不動產經常稅占 GDP 比率偏低，如印尼、泰國僅 0.1% 或更低，但日、韓、紐、澳等已開發國家則高於 OECD 平均水準，我國為 0.8%，與歐盟、香港、新加坡相當。