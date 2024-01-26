鉅亨網編譯林薏禎 2024-01-26 08:47

產業專家表示，隨著科技公司大力投資人工智慧 (AI) 並進行招聘，其他領域的裁員潮可能會持續到 2024 年。

trackerlayoffs.fyi 數據顯示，2024 年迄今已有超過 2 萬名科技業員工失業。

Wedbush Securities 董事總經理 Dan Ives 向 CNBC 表示：「Google 和其他科技巨頭正投入巨資於 AI，同時削減非策略領域的投資。大型科技公司將繼續在部分領域裁員，而隨著這場軍備競賽持續加溫，AI 領域將出現前所未有的招聘狂潮。」

Google 執行長 Sundar Pichai 上周警告員工，隨著公司持續投資於 AI，今年恐會進行更多裁員行動。

繼 2023 年裁員逾萬人後，Google 本月稍早再裁數百名員工，以提高效率，將資源分配到最重要的產品，旨在跟上微軟的腳步，後者已將 ChatGPT 整合到旗下搜尋引擎服務 Bing。對於在競賽中落後的擔憂，促使 Google 積極強化自家搜尋引擎的 AI 功能。

Big Technology 創辦人 Alex Kantrowitz 上周在 CNBC 的〈Power Lunch〉節目中表示：「我們不再生活在零利率環境。現在他們確實需要找到撙節的方法，以便進行投資。訓練和部署 AI 的成本非常高，我認為這就是今天 Google 正在發生事情。預估其他大型科技公司也將效仿。」

德國企業軟體商 SAP 周二 (23 日) 宣布今年的重組計畫，未來將著重在關鍵策略成長領域，尤其是商業 AI。本次重組估影響公司約 8000 個職位，大多是透過自願休假計畫和內部技能再培訓措施。

儘管如此，裁員不僅限於科技業，其他產業也在尋求裁員，試圖專注在由 AI 驅動的業務上。

美國線上二手車交易平台 Vroom 上周提交文件指出，公司將裁員約 800 人，關閉電商和二手車經銷業務，以著重於汽車貸款和 AI 服務。

另外，根據外媒本月稍早報導，語言學習 App Duolingo 也將裁掉約 10% 的翻譯承包人員，改以 AI 來生成內容。